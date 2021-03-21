خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قام بعرض سير ذاتية لعدد من المهاجمين الأجانب، من أجل التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب موسيماني في التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة، من أجل حل أزمة العقم التهديفي التي تلازم مهاجمي الأهلي في الآونة الأخيرة.





وقام موسيماني بعرض بعض الذاتية الخاصة بمهاجمين أجانب من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وقام برفع الأمر إلى لجنة التعاقدات بالأهلي للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويبحث الأهلي موقف التعاقد مع لاعب أجنبي، خاصة مع اكتمال قائمة الأجانب، وصعوبة التفريط في أي لاعب من اللاعبين الحاليين خلال الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



