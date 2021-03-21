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خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي
الأحد 21/مارس/2021 - 10:58 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قام بعرض سير ذاتية لعدد من المهاجمين الأجانب، من أجل التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب موسيماني في التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة، من أجل حل أزمة العقم التهديفي التي تلازم مهاجمي الأهلي في الآونة الأخيرة.
وقام موسيماني بعرض بعض الذاتية الخاصة بمهاجمين أجانب من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وقام برفع الأمر إلى لجنة التعاقدات بالأهلي للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويبحث الأهلي موقف التعاقد مع لاعب أجنبي، خاصة مع اكتمال قائمة الأجانب، وصعوبة التفريط في أي لاعب من اللاعبين الحاليين خلال الفترة المقبلة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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