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لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها على الهواء: "تعلمت منها القوة والصلابة"

الأحد 21/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على احتفالية المرأة المصرية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، لتكريم الامهات المثاليات لعام 2021 قائلة: "كل سنة وكل أم طيبة النهاردة عيد ست الحبايب اللي بنستناه كل سنة عشان نقول كلمة شكر وعرفان لامهاتنا اللي قدمولنا كتير وفي وسط زحمة كتير في حياتنا بنتخلم وبننسى نقول لهم شكرًا".


تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم: "ممكن يكون يوم صعب على ناس كتير فقدوا أمهاتهم بالاخص في هذا العام، عام كورونا وربنا يصبرهم".


أكملت: "الرئيس شهد اليوم احتفالية تكريم المرأة والام المصرية، ورافقته السيدة إنتصار السيسي قرينته، والرئيس أكد على كلام مهم جدًا فيما يخص زواج الصغار وقانون الأحوال الشخصية والغارمات".


واصلت: "الرئيس منذ توليه المسؤولية من اليوم الأول وهو يضع المرأة في مكانة خاصة جدًا ويعتبرها ركيزة في المجتمع".


ووجهت لميس الحديدي رسالة إلى والدتها باكية: "كل سنة وإنتي طيبة يا أمي شكرًا أو مامي زي مابقلها ومش عارفة ليه كل مابتكلم في الموضوع ده بعيط بس هحاول أتماسك، لما حد بيسألني فيه سبب قوة شخصيتك؟ دائمًا برد وبقول ابويا لكن عندما افكر قليلًا بجد أن أمي كانت أقوى بكثير من والدي رغم كونه شخصية قوية جدًا وبنعملها حساب لكن هو بطبعه كان شخص قلوق جدًا وأنا زيه لكن والدتي كانت دائمًا سند الطمأنينة في بيتنا".


أردفت: "إحنا اسرتنا كانت أسرة بسيطة وعادية بتكبر وبتوصل لاحلامها معه الوقت ولم تتعرض لزازل كبيرة حتى أتحدث عنها لكن أسرة بسيطة عادية لكن الزلازل الحقيقية كانت عندما كبرت أنا شخصيًا ونزلت أشتغل وهنا كان دور أمي في أيام تهديدات الاخوان بالاغتيالات والتحقيقات ولما كنت بدخل النيابة وقتها مكنتش ببقى عارفة هخرج ولالا هي في الوقت ده كانت السند وعمرها ماقالت أنا خايفة عليكي ودائمًا بعد كل حلقة كان أول تليفون بيجيلي في عهد الإخوان كانت تقلي شاطرة برافو أيوه كده بنت أبوكي وأنا ماعرفش كانت بتجيب القوة والشجاعة دي منين وده اللي كان بيقويني وقتها خاصة أننا في وقت صعب جدًا'.


أكملت الإعلامية: "أمي أيضًا تعرضت لحرب الشائعات عندما روج الإخوان أن والدتي هي الفنانة ناهد شريف وإحنا اسرة محافظة جدًا والمشكلة أن ناهد شريف مش أمي وكانت أمي تقلي إطلعي إنفي وكنت برفض ده".

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