لميس الحديدي ناعية نوال السعداوي: كانت تتهم بالإلحاد وشماتة عبد الله رشدي مقززة



نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، قائلة: "رحلت سيدة مصرية ومهمة ناضلت من أجل المراة والنساء.. كانت شخصية مواجهة وجريئة لا تخاف".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد،: "هي طبيبة بالاصل ثم تفرغت للكتابة وتبني قضايا المرأة واخترتها مجلة " التايم " ضمن أقوى 100 مرأة على مستوى العالم على مدار القرن الماضي".



وأضافت: " قدمت كتبًا مهمة وكثيرة ممكن ناس كتيرة متعجبهاش أو تخاف منها، لانها صادمة لكنها تحدثت عن قضايا مهمة مثل المرأة والجنس وتعلمت الحب ومذكرات طبيبة، وقادت معركة قوية جدًا ضد ملف الختان لأنها تعرضت له في صغرها، فكانت لها قضية حيوية وإعتقلها السادات في إعتقالات سبتمبر، وافرج عنها بعد رحيله وظلت طول عمرها لا تخاف تحتفظ برايها ولا تغير رايها ".



وأوضحت أن كثير من المتطرفين إتهموها على مدار حياتها بالإلحاد والكفر وشمتوا فيها بعد وفاتها، معقبة: "كثير من المتطرفين شمتوا فيها بعد وفاتها مثل عبد الله رشدي وغيره، شمتوا فيها شماتة مقززة، لكنها رحلت وتركت إرثًا عبارة عن 40 كتاب تم ترجمتهم إلى عشرين لغة، تحمل لواء المرأة واستطاعت تغيير افكار كثير من النساء"

