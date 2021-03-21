Advertisements

لميس الحديدي ناعية نوال السعداوي: كانت تتهم بالإلحاد وشماتة عبد الله رشدي مقززة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، قائلة: "رحلت سيدة مصرية ومهمة ناضلت من أجل المراة والنساء.. كانت شخصية مواجهة وجريئة لا تخاف".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد،: "هي طبيبة بالاصل ثم تفرغت للكتابة وتبني قضايا المرأة واخترتها مجلة " التايم " ضمن أقوى 100 مرأة على مستوى العالم على مدار القرن الماضي".

وأضافت: " قدمت كتبًا مهمة وكثيرة ممكن ناس كتيرة متعجبهاش أو تخاف منها، لانها صادمة لكنها تحدثت عن قضايا مهمة مثل المرأة والجنس وتعلمت الحب ومذكرات طبيبة، وقادت معركة قوية جدًا ضد ملف الختان لأنها تعرضت له في صغرها، فكانت لها قضية حيوية وإعتقلها السادات في إعتقالات سبتمبر، وافرج عنها بعد رحيله وظلت طول عمرها لا تخاف تحتفظ برايها ولا تغير رايها ".

وأوضحت أن كثير من المتطرفين إتهموها على مدار حياتها بالإلحاد والكفر وشمتوا فيها بعد وفاتها، معقبة: "كثير من المتطرفين شمتوا فيها بعد وفاتها مثل عبد الله رشدي وغيره، شمتوا فيها شماتة مقززة، لكنها رحلت وتركت إرثًا عبارة عن 40 كتاب تم ترجمتهم إلى عشرين لغة، تحمل لواء المرأة واستطاعت تغيير افكار كثير من النساء"

أخبار تهمك

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ 43 دقيقة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ ربع ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

10:31 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

08:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها