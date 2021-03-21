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محمد هنيدي بالمملكة العربية السعودية!

الأحد 21/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد هنيدى، متابعيه عبر حسابه على موقع تويتر بصور له من زيارته لمتحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، حيث ظهر خلال الصور وهو يرتدى جلبابا أبيض واصفًا إحساسه بأنه عاش تجربة روحانية لا توصف.


وكتب هنيدى في تعليقه على الصور: "تأثرت كثيرًا باجواء سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي عشتها بتفاصيلها الجميلة في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، تجربة روحانية لاتوصف بتقنية عالية جدًا".



وختم كلامه بكتابة: "شكر كبير رابطة العالم الإسلامى، ونتمنى نشوف فرع المتحف بمصر قريبًا".

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