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الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

الأحد 21/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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جاء الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم وفقا للتقرير المصور الذي نشره موقع جريدة الديلي ميل الإنجليزية، والذي اعتمد في تصنيفه على علم ونظرية "النسبة الذهبية"، حيث حصد الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.

وأوضح التقرير أن "النسبة الذهبية" -وهى نسبة رياضية توجد بشكل كبير في الطبيعة وعند استخدامها في التصميم المعماري فإنها تعزز التراكيب العضوية والطبيعية التي تحقق الناحية الجمالية في التصميم-كانت المعيار الذى اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المباني التي تحقق هذه الشروط سواء في تركبيها أو في الناحية الجمالية.

وأشار التقرير إلى أن الهرم الأكبر هو أحد عجائب الدنيا في العالم القديم والذي أثبت "جماله العلمي"، وأنه أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة الموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، كما أوضح أنه يمثل إنجازا مذهلا لقوة الإنسان وقدرته على التصميم.

جدير بالذكر أن قائمة أجمل 50 مبنى في العالم ضمت في مقدمتها كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا في اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا وغيرهم.

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