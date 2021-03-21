عضو المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة: الكشف على 12 مليون سيدة خلال عام ونصف

كشف لؤي قاسم، عضو اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، عن تفاصيل مبادرة صحة المرأة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من مبادرة 100 مليون صحة للاطمئنان على سيدات مصر من خلال الكشف عن سرطان الثدي.



وقال "لؤي" في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن هذه المبادرة خلال عام ونصف قامت بالكشف على 12 مليون سيدة، مضيفًا أنه تم اكتشاف إصابة 3000 حالة بسرطان الثدي وهي نسبة متوسطة.



وأشار إلى أنه يتم تقديم جميع الأدوية والعلاجات سواء الكيماوي أو إجراء العمليات الاستئصالية مجانًا، مستطردًا " نسعى إلى الوصول للسيدات في كل حتة في مصر عن طريق الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، وحتى السيدات التي قامت بالكشف في المبادرة الأولى عليها أن تقوم بمتابعة بعد سنة، وذلك بعد أن تحولت إلى مبادرة دائمة، تلتها مشكلة السمنة التي ترتبط بمشاكل كبيرة متعلقة بأمراض السكر والضغط وأورام الثدي".



