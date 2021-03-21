محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين

تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالي للمدن والاحياء.



تابع محافظ الدقهلية مع رؤساء المراكز اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة من خلال اعمال فرق عمال النظافة والمعدات والسيارات المكنسية وكذا متابعة المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



ففى مركز ومدينة المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز انه قامت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بعمل حملة على طريق المنصورة السنبلاوين بطول ٦ كيلو متر وشملت الحملة كنس الأرصفة ورفع الأتربة من جانبي الطريق وري وتنظيف أحواض الزرع وتركيب وتجنيط وصيانة كشافات الإنارة العامةعلى الطريق.



وفى نطاق مركز ومدينة طلخا قال محمد أمين رئيس المركز انه تم تقسيم مدينة طلخا الي 13منطقة حيث بلغ ما تم رفعه من القمامة والمخلفات الصلبة 150 طن وذلك بمناطق شارع البحر الاعظم وشارع طريق بلقاس وتقسيم بهاء الشربينى وتقسيم عمرو يونس وشارع الجمهورية وتقسيم المعلمين

وشاع الغفارة ومساكن طلخا القديمة وشارع الشهيد صلاح مصطفي كما تم انارة كوبرى المشاة الحديدي علي ترعة الساحل الرابط بين شارع مجمع الرحمن وطريق المعاهدة وشارع العراقى،كما تم تنفيذ حملة نظافة ورفع اتربة ومخلفات صلبة أعلى كوبرى شرنقاش ومداخل ومخارج الكوبري من طريق رافد جمصة الدولي واضاف انه تم متابعة بداية اعمال وضع طبقات الخرسانة المسلحة بكوبري عزبة ادهم المدخل الشرقى لقرية بطرة واضاف انه استمرت جهود قسم الانارة العامة برئاسة مركز ومدينة طلخا في رفع كفاءة الانارة العامة بكوبري جامعة المنصورة علي النيل..



وفى نطاق مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس انه تم متابعة اعمال فريق العمل بقطاع النظافة، حيث تم تسليك بالوعات الشوارع وتطهير تفتيش الصرف الصحي من محطه 3فى الموقف بشارع التأمينات وشارع مجلس المدينة حتى المستشفى العام كما تم متابعة اعادة اعمال ترميم البردورات واعادة هيكلتها علي امتداد شارع المحكمة وعدة شوارع متفرقة بنطاق المدينة كما تم متابعة الاعمال الجارية بالمشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي بالقرى والممول من البنك الدولي لقرى مركز دكرنس ( نجير ديمشلت الربيعة منشأة عبدالرحمن ) وتم التنبيه على الشركة بالردم فور وضع المواسير حفاظا على ارواح المواطنين..



وفى نطاق مدينة الكردى قال محمد هجرس رئيس المدينة تم متابعة عمل فرق الصيانه القائمة بأعمال الصيانة اللازمة للاعمدة الكهربائية بمدينة الكردي واستبدال التالف منها وذلك في منطقة البدارنة والترانسة والسوق

وتمت المتابعة والمرور على المقلب الرئيسي في مدينة الكردي والتاكد من عدم وجود تراكمات للقمامة والتنبيه بنقلها بصفة يومية للمقلب الرئيسي بليسا الجمالية حيث تم نقل حوالي ٣٥ طن قمامة.



وفى نطاق مركز ومدينة نبروه قال د. رضا قويطة رئيس المركز انه تم المرور الميداني ومتابعة صيانة واصلاح كسر بماسورة المياة بشارع البحر واعادة الخط للعمل بكامل كفائته كما تم متابعة قطاع النظافة أثناء قيامه بأعمال النظافة اليومية بشوارع مدينة نبروه وأعمال الجمع المنزلي للقمامة بالمدينة والقري التابعه لمركز ومدينه نبروه،وتم نقل كميات القمامة المرفوعة الي المقلب العمومي..

و أكد محافظ الدقهلية انه تم التوجيه لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتنفيذ الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة بهدف الارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ضرورة ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطني الدقهلية.