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الداخلية تكشف ملابسات احتجاز شخص داخل غرفة بباب حديدي في الشرقية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدى منذ فترة زمنية طويلة.

فقد  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية) وأن من قام بحجزه كلًا من ( شقيقه - نجل شقيقه، مقيمان بذات الناحية) داخل الغرفة المشار إليها بمنزل العائلة عقب وفاة والديهما.. وعللو سبب ذلك لكونه مريض نفسى وسبق حجزه بعدد من المستشفيات النفسية دون جدوى، وأضافا بقيامهما برعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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