عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب



تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان: " المرأة المصرية: قضايا الحاضر وتطلعات المستقبل".



تقام الندوة في الحادية عشر من صباح الثلاثاء ٢٣ مارس ٢٠٢١ في مقر دار الكتب بكورنيش النيل وتديرها الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ويتحدث فيها كل من الدكتورة نسرين عبد العزيز أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق والدكتور رامي عطا أستاذ مساعد الصحافة بأكاديمية الشروق.