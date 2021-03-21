أتلتيكو مدريد يفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من للدوري الإسباني.





وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز فياريال على قادش 2-1، وفالنسيا على غرناطة 2-1، وتعادل خيتافي مع إلتشي 1-1.





ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه لويس سواريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.





وشهدت المباراة إهدار خوسي لويس سامارتين، لاعب ألافيس، ركلة جزاء في الدقيقة 86.





ورفع أتلتيكو مدريد رصيده على 66 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.





وفي المباراة الثانية، فاز فريق فياريال على ضيفه قادش 2-1.





وسجل هدفي فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء وكارلوس باكا في الدقيقة 68، فيما سجل هدف قادش أليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 70.





ورفع فياريال رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد قادش عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.





وفي المباراة الثالثة، فاز فالنسيا على غرناطة 2-1.





وسجل هدفي فالنسيا دانييل واس وأليكس بلانكو في الدقيقتين الرابعة و66، فيما سجل هدف غرناطة روبرتو سولدادو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.





ورفع فالنسيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فريق خيتافي مع ضيفه إلتشي 1-1.





وتقدم إلتشي بهدف سجله بيري ميلا في الدقيقة 20، وتعادل خيتافي عن طريق إنيس أونال في الدقيقة 60.





وأهدر أنجل لويس رودريغيز لاعب خيتافي ركلة جزاء في الدقيقة 84.





ورفع خيتافي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع إلتشي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر.