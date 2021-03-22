عفاف رشاد لـ"الفجر الفني": تعرضت للتنمر وكأني ظهرت عارية.. وخلعت الحجاب لأني مريضة (حوار)

"الفجر الفني"

في البداية.. حدثينا عن آخر عمل شاركت فيه وهو "الاختيار" .. كيف كانت تجربتك فيه وكواليس العمل؟



هل ستخوضي السباق الرمضاني المقبل ؟



ما سر اختفاءك عن السينما وهل لك جديد خلال الفترة المقبلة؟



هل هناك عمل من الأعمال الفنية التي شاركت فيها تعتبريه انطلاقة لك فى مجال التمثيل؟



من مكتشف موهبتك وشجعك للدخول في مجال التمثيل؟



تعاونت مع محمد رمضان من قبل..كيف كان هذا التعاون؟



وما رأيك فى مهنة التمثيل .. وهل ترى إنها أحيانا تظلم بعض النجوم رغم موهبتهم؟



ما علاقتك بالسوشيال ميديا؟



حدثينا عن كواليس الضجة التى أحدثتيها فور تغيير صورتك الشخصية؟



هل تعمدت التريند بذلك؟



كيف استقبلت ردود أفعال الناس بعد تصدرك "التريند"؟



ماتعليقك على اتهامك بأنك ضد الحجاب؟



هل أجريت عمليات تجميل كما أشيع على السوشيال ميديا؟











"جينفز لوبيز الغلابة"، كما أطلق عليها جمهور السوشيال ميديا فور تغيير صورة صفحتها الشخصية، حيث ظهرت فيها بشعرها وتبدو بملامح أصغر من سنها، وأصبحت حديث السوشيال ميديا فى أقل من 24 ساعة، إنها الفنانة عفاف رشاد، التى قدمت العديد من الأعمال الفنية أبرزها "قلب الأسد، القشاش، قصة الأمس، الاختيار".حرصعلى إجراء حوار خاص معها، لتكشف لنا عن علاقتها بالسوشيال ميديا، تعليقها على ماحدث من ضجة فور تغيير صورتها الشخصية، هل لجأت إلى عمليات تجميل أم لا، أعمالها الفنية الجديدة، بداياتها فى مجال التمثيل، وأمور كثيرة خاصة بها.وإلى نص الحوار:سعدت جدًا بمشاركتي فى عمل مهم مثل مسلسل "الاختيار"، وكنت حريصة على التواجد فيه ولو بمشهد واحد فهو عمل تاريخي وأي ممثل يتمني أن يقدم فيه مشهد، ودائما كنت أذهب إلى اللوكيشن وأنا سعيدة جدا وكواليسه كانت جميلة وممتعة.للأسف لن أخوض السباق الرمضاني المقبل، لأن مسلسل "ورد" الذى كنت أشارك فيه مع النجمة حنان مطاوع تم تأجيله بعد رمضان، لأن حنان مشغولة بمسلسل "القاهرة كابول"، كما أشارك أيضاً فى مسلسل "مزاد الشر" مع كوكبة كبيرة من النجوم وهم "هالة فاخر، كمال أبو رية، سلوي عثمان، محمد نجاتي وإخراج وإنتاج ممدوح زكي".للأسف أنا أعتبر ضيفة على السينما، فأنا تواجدي الحقيقي من خلال الدراما التليفزيونية.ليس هناك عمل استطيع أن أقول إنه انطلاقة لى فى عالم التمثيل، ولكن هناك كثير من الأعمال الفنية التى شاركت فيها واعتبرها مهمة لى أبرزهم "الاختيار، قصة الأمس، الأرض الطيبة، آدم وجميلة".تخرجت من «المعهد العالي للكونسير فتوار»، وكنت مغنية وعازفة بيانو فى الأوبرا، وكان هناك بعض من الطلبة فى معهد الفنون المسرحية والمعهد العالي للسينما، اشترك معاهم فى مشاريع التخرج كممثلة، وأول من شجعني لخوض تجربة التمثيل، الأستاذ رفعت قديس، وكان أول عمل لى "رحلة هادئة"، مع مجموعة نجوم وهم "شريهان، ماجدة الخطيب، توفيق الدقن، إبراهيم نصر"، وبعدها تركت المزيكا واتجهت إلى التمثيل.تعاونت مع محمد رمضان فى أكثر من عمل قبل شهرة محمد رمضان الكبيرة، حيث شاركت معه فى فيلمي "عبده موتة، وقلب الأسد"، وشاركت معه فى عمل إذاعي، وليس أعتبر ذلك تعاون.مهنة التمثيل هى مهنة جميلة جدا وممتعة ولكن فعلا هى تظلم بعض الناس بسبب المقيمين عليها، فهناك نجوم من الزمن الجميل فى بيوتهم دون عمل، رغم إن هناك أدوار مناسبة لهم، ولكن فى الأول والآخر هذا رزق ونصيب.ليس لدي علاقة بالسوشيال ميديا ولا أحبها.لم أتفهم ماحدث على السوشيال ميديا، فأنا كأي شخص غيرت صورتي الشخصية على حسابي، وذهبت إلى النوم، استيقظت وجدت نفسي تريند العالم، كما قالوا لى، ولا أفهم لماذا كل هذا، أنا لم أفعل شيء سوا أنا صبغت شعري، وأنا دائما محافظة على بشرتي ولا أضع المستحضرات التجميلية، لذلك كانت بشرتي نقية ودائماً استخدام الوصفات الطبيعية، ولكن ماحدث غريب، وجدت نفسي تريند وكثير من القنوات الفضائية والصحف تتواصل معي لإجراء لقاءات معاهم.لم اتعمد "التريند" ولا أفهم مامعني كلمة "التريند" من الأساس، كل شيء كما وضحت فى السؤال السابق، كنت أغير صورة صفحتي الشخصية.هناك بعض الناس تقبلت الصورة بشكل طبيعي وأحببت شكلي فى هذه الصورة، وهناك من تنمر علي بشكل سيء جداً، ووصفني بسيدة عجوز ولا يجوز لى أن أفعل ذلك، وأنا لم أفعل شيء ولم أظهر بصورة عارية أو مغرية ليتواجه لي كم السب والتنمر الذى تعرضت له خلال الفترة الماضية.لا طبعًا هذا يعتبر كلام غير حقيقي فأنا علاقتي بربنا قوية وهذه العلاقة تخصني أنا فقط، فأنا ست مريضة بالصداع من وأنا صغيرة، لبست الحجاب في 2008، وقلعت الحجاب لأني كنت مريضة، وأتصور إن الحجاب علاقة بيني وبين ربنا".لا أحب عمليات التجميل لأن لكل سن جماله، وكل ما فى الأمر أننى أهتم ببشرتى وأضع عليها أشياء بسيطة وطبيعية مثل الليمون والزبادى والجلسرين.