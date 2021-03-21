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الأنبا باخوم يترأس الرياضة الروحية لكنيسة الأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس مساء اليوم الأحد الموافق، ٢١ مارس، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الرياضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، وذلك بمشاركة الأب ميخائيل رشدي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة.
يأتي ذلك في إطار الرياضة الروحية، التي بدأتها الكنيسة بالتزامن مع بدء صوم الأربعيني المقدس، والتي تدور حول القديس يوسف البتول. بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية مع نيافة المطران، تضمن اليوم أيضًا الكلمة الروحية لنيافة الأنبا باخوم، والتي دارت حول "حياة وشخصية القديس يوسف البتول، حارس العائلة المقدسة"، كما تم تكريم بعض الأسر الرعية.

واختتم اليوم بالصلاة الختامية، والبركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم للحاضرين.

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