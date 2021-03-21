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خيري رمضان ناعيا نوال السعداوي: قادت معارك دينية كثيرة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي خيري رمضان، الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي والتي رحلت اليوم عن حياتنا، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، مؤكدا انها كاتبة معروفة بمعاركها الفكرية، مشيرا إلى أنه خلال فترة دراسته طلب مقابلتها، وأنها استقبلته بحفاوة وهي وزوجها.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، بفضائية "القاهرة والناس"، أنها كانت سيدة عظيمة في التعامل، مشيرًا إلى أنها مرضت ودخلت المستشفى وانفقت على علاجها، مؤكدا أنها دخلت في معارك فكرية كثيرة بخصوص قضايا لها علاقة بالدين.

وأوضح خيرى رمضان أن نوال السعداوي تركت تراث من الكتب المهمة، مستنكرا دعوات تكفيرها واحلال دماءها قبل وفاتها، مؤكدا أنها عاشت مؤمنة بما طرحته.

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