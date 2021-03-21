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الأردن يسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا اليومية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، عن تسجيل 88 حالة وفاة و8789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 535,455 حالة، والوفيات إلى 5876 حالة.

 

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 482، فيما غادرت 370 حالة.

 

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 7413 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 434,167 حالة.

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