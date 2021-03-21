كنيسة القيامة بالمنيا تحتفل بعيد القديس يوسف



فى سياق آخر، ترأس مساء اليوم الأحد الموافق، ٢١ مارس، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الرياضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، وذلك بمشاركة الأب ميخائيل رشدي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة.



يأتي ذلك في إطار الرياضة الروحية، التي بدأتها الكنيسة بالتزامن مع بدء صوم الأربعيني المقدس، والتي تدور حول القديس يوسف البتول.

احتفلت كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة اليوم الأحد، الموافق ٢١ مارس بعيد القديس يوسف البتول حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، بمشاركة خورس شمامسة الكنيسةِ، وشعب الرعية.