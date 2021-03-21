Advertisements

أبو القمصان: 20% من زيجات البنات يكون تحت السن.. والسيسي دعا بتجريم الزواج قبل الـ18 عام

الأحد 21/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسه المركز المصري لحقوق المرأة، أن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تمكين المرأة وقوانينها، ليست المرأة الأولى، إذ أنها في كل احتفالية بالمرأة يكون هناك توجيه جديد، وبدأت هذه التوجيهات منذ 2017.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن توجيه الرئيس اليوم للبرلمان بخصوص قانون تجريم زواج الأطفال، كما أنه دعا إلى التجريم لزواج المبكر، حيث إنه كان في السابق لا يجوز توثيق عقد الزواج قبل الـ18 عام، إلا أن الآن هناك تجريم لهذا العقد، معقبة: "20% من زيجات البنات يكون تحت السن".

وأوضحت أن مسودة قانون الأحوال الشخصية كانت سيئة جدًا، إلا أن قرار الرئيس اليوم كان جيدًا جدًا، كما أنها تأمل في إصدار قانون حماية من جرائم العنف الأسري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 11 ساعة

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها