أبو القمصان: 20% من زيجات البنات يكون تحت السن.. والسيسي دعا بتجريم الزواج قبل الـ18 عام

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسه المركز المصري لحقوق المرأة، أن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تمكين المرأة وقوانينها، ليست المرأة الأولى، إذ أنها في كل احتفالية بالمرأة يكون هناك توجيه جديد، وبدأت هذه التوجيهات منذ 2017.



وأضافت "أبو القمصان"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن توجيه الرئيس اليوم للبرلمان بخصوص قانون تجريم زواج الأطفال، كما أنه دعا إلى التجريم لزواج المبكر، حيث إنه كان في السابق لا يجوز توثيق عقد الزواج قبل الـ18 عام، إلا أن الآن هناك تجريم لهذا العقد، معقبة: "20% من زيجات البنات يكون تحت السن".



وأوضحت أن مسودة قانون الأحوال الشخصية كانت سيئة جدًا، إلا أن قرار الرئيس اليوم كان جيدًا جدًا، كما أنها تأمل في إصدار قانون حماية من جرائم العنف الأسري.