Advertisements

في ذكرى مولده.. 7 معلومات عن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

الأحد 21/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
يوافق اليوم 21 مارس عام 1890م، وذكرى مولد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي حيث ولد بقرية شعشاع التابعة لمحافظة المنوفية، وأتم حفظ القرآن الكريم علي يد والده الشيخ محمود الشعشاعي ولم يجاوز عمره عشر سنين، ثم التحق بالأزهر الشريف، ولزم مجالسه حتى تعلم القراءات القرآنية وأتقنها منَّ الله سبحانه على الشيخ الشعشاعي بأداء قرآني فريد، وصوت روحاني عذب خاشع، يثير التأمل والتدبر في قلوب مُستمعيه.

كوَّن الشيخ في مُستهل مسيرته فرقة تُنشِد التواشيح الدينية في الليالي والمناسبات، ثم تفرغ لتلاوة القرآن الكريم حتى عُرف كأحد أشهر قراء عصره بين عمالقة التلاوة في مصر والعالم آنذاك، أمثال الشيخ محمد رفعت، والشيخ علي محمود.

التحق الشعشاعي -رحمه الله- بإذاعة القرآن الكريم عام 1932م، وكان ثاني من سجل في إذاعة القرآن الكريم بعد الشيخ محمد رفعت، وعُين قارئًا بمسجد السيدة نفسية، ثم مسجد السيدة زينب رضي الله عنهما.

زار الشيخ الشعشاعي العديد من البلاد، مُرتلًا ومجودًا لآيات القرآن الكريم؛ فكان خير سفير لكتاب الله سبحانه.

كان أول من رتل القرآن الكريم في الحرمين الشريفين بمكبرات الصوت من القراء المصريين.
نال الشعشاعي العديد من الجوائزِ والأوسمة، وكان من أهمها «وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي»؛ تقديرًا لمسيرته في مجال تلاوة القرآن الكريم.

وبعد رحلة طويلة من تلاوة القرآن الكريم جاب فيها الشيخ الشعشاعي أرض مصر شرقًا وغربًا وكثيرًا من دول العالم؛ رحل الشيخ عن دنيانا في 11 من نوفمبر عام 1962م عن عمر يناهز 72 عامًا؛ تاركًا خلفه ثروة عظمية من التلاوات القرآنية الرائعة؛ ليُبقي ربُّنا سبحانه ذكرَه في النّاس؛ مُرتلًا لآيات كتابه سبحانه.

أخبار تهمك

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها