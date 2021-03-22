"الباز": السيسي يمثل لسيدات مصر "السند والحماية"

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل لسيدات مصر "السند والحماية"، مشيرا إلى أنه يعمل بصدق في ملف إنصاف المرأة ولا يتاجر بما يقوم به.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن رسائل سيدات مصر للرئيس السيسي في التقرير الذي عُرض اليوم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، لمسنا فيها الصدق، متسائلا: "الستات دي منتظرة ايه من الرئيس؟، لا يوجد شيء ينتظروه منه كي يقولوا هذا الكلام في حقه، فكلامهم تعبير عفوي جدا".



ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية في عهده، فالآن نتحدث عن مساواة الرجل والمرأة في الوظائف، ونتطرق الآن إلى كيفية توفير وسائل أمان لها في المواصلات العامة حتى تتحرك بحرية تامة.



وتابع: "المكاسب التي تحققت للمرأة في عهد الرئيس السيسي كنا نتكلم عنها في السابق كأنها أحلام صعب تحقيقها".