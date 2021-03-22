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"الباز": السيسي يمثل لسيدات مصر "السند والحماية"
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:33 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل لسيدات مصر "السند والحماية"، مشيرا إلى أنه يعمل بصدق في ملف إنصاف المرأة ولا يتاجر بما يقوم به.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن رسائل سيدات مصر للرئيس السيسي في التقرير الذي عُرض اليوم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، لمسنا فيها الصدق، متسائلا: "الستات دي منتظرة ايه من الرئيس؟، لا يوجد شيء ينتظروه منه كي يقولوا هذا الكلام في حقه، فكلامهم تعبير عفوي جدا".
ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية في عهده، فالآن نتحدث عن مساواة الرجل والمرأة في الوظائف، ونتطرق الآن إلى كيفية توفير وسائل أمان لها في المواصلات العامة حتى تتحرك بحرية تامة.
وتابع: "المكاسب التي تحققت للمرأة في عهد الرئيس السيسي كنا نتكلم عنها في السابق كأنها أحلام صعب تحقيقها".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن رسائل سيدات مصر للرئيس السيسي في التقرير الذي عُرض اليوم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، لمسنا فيها الصدق، متسائلا: "الستات دي منتظرة ايه من الرئيس؟، لا يوجد شيء ينتظروه منه كي يقولوا هذا الكلام في حقه، فكلامهم تعبير عفوي جدا".
ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية في عهده، فالآن نتحدث عن مساواة الرجل والمرأة في الوظائف، ونتطرق الآن إلى كيفية توفير وسائل أمان لها في المواصلات العامة حتى تتحرك بحرية تامة.
وتابع: "المكاسب التي تحققت للمرأة في عهد الرئيس السيسي كنا نتكلم عنها في السابق كأنها أحلام صعب تحقيقها".
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