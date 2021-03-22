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أستاذ بجامعة الأزهر: قانون الأحوال الشخصية يتفق مع الشريعة الإسلامية (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية به الكثير من الفوائد، مشيرًا إلى أنه مشروع متوازن ويحقق مصلحة الزوجين والأبناء أولا.

وأضاف "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن هذا القانون عبارة عن آراء وحلول للمشاكل التي تنتاب الأسرة المصرية، موضحًا أن الأزهر يسعى إلى الوقوف عند مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا القانون.

وأشار إلى أن الأزهر ليس بمعزل وأخذ خبرات المتخصصين من علماء النفس ورجال القانون والتعاون مع وزارة العدل لإخراج هذا القانون الذي يراعي الواقع ويتفق وروح الشريعة السمحة، كما أنه لا يحتكر الرأي ويقدم الحلول التي يراها بعدما يسمع لآراء الجميع.

وأكد أن الأزهر لديه خبرة من خلال معرفته بالأسرة المصرية ولجان الفتوى التي يتحرك إليها الناس في المسائل والقضايا التي تحتاج إلى حلول وكان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشادة وإلقاء التحية لشيخ الأزهر.

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