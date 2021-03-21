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اتحاد الكرة يقرر منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين

الأحد 21/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

ومن المقرر أن ينضم إلى مقر اقامة بعثة المنتخب كل من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وأحمد حسام عوض عضو الاتحاد بعد اتمام اجراء المسحات وحتى موعد المغادرة حيث سيرأس مجاهد البعثة ويرافقها عوض.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية المشددة حفاظا على سلامة اللاعبين.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر 
محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

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