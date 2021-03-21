مدير الغارمات بمصر الخير: استدانة المرأة في تجهيز بنتها يدمر للأسرة

قالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمات بمؤسسة مصر الخير، إن هناك حلول ورؤى لمؤسستها حول أزمة الغارمات تتمثل في محورين أولهما: التمكين الاقتصادي، والثاني: الوعي، فالأول عبر التشغيل عبر مشروعات المجموعات، أو الفردية أو تعليمهن مهنة، أو حرفة يستطعن بها الاكتفاء.



وتابعت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "تمكين السيدات والتوعية محورين رئيسيين نعمل عليهم لحماية المرأة من الاستدانة، والمحور الثاني الخاص بالتوعية وهو عنصر مهم، حيث ان استدانة المرأة في تجهيز بنتها في أمور لا حاجة لها، هو تدمير للأسرة لما يتم حبسها بعد الاستدانه ومن ثم ضياع الاسرة".



ولفتت إلى أن هناك عدد من الزوجات يقمن بضمان أزواجهن عند شراء السلع معقبة: "فيه شركات عشان الزوج يحصل على السلع المعمرة يضعون شرط أساسي، وهو ضرورة أن تضمن الزوجه زوجها مما يؤدي لوقعهن في شباك التعثر، ومن ثم الحبس وهو سلوك غير محمود، ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدت بإيجاد حلول لهذه المسألة".

