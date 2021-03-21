إصابة شاب في مشاجرة بين عائلتين في قنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، أخطارا، يفي إصابة عبد الله محمد الضوي، 26 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين عائلتين بفرشوط.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، أخطارا، يفي إصابة عبد الله محمد الضوي، 26 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين عائلتين بفرشوط.

أصيب شاب، مساء اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بفرشوط، في محافظة قنا.