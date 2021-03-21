بنزيما يحقق رقم قياسي شخصي مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي كريم بنزيما قاد فريقه ريال مدريد الإسباني للفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على أرضية ملعب بالايدوس.

وأفادت التقارير الصحفية بأن بنزيما سجل هدفين في المباراة ليرفع رصيده الى 186 هدفاً في الدوري الإسباني من 373 مباراة ليعادل بذلك رقم كارلوس سانتيانا كرابع أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد في الليجا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 312 هدفاً ثم راؤول جونزاليس برصيد 228 هدفاً ثم ألفريدو دي ستيفانو بـ216 هدفاً.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كريم بنزيما يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين في الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 17 هدفاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل حتى الآن 19 هدفا والأوروجوياني لوريس سواريز الذي أحرز 18 هدفاً.