ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

تسود حالة من القلق بين طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وذلك لانتظارهم نتيجة الفصل الدراسي الاول والتي سوف تعلنها الوزارة غدا الاثنين الموافق ٢٢ مارس الجاري.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg

وذلك في المواعيد التالية:

الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً