Advertisements

الكشف عن قائد منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

الأحد 21/مارس/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

يرتدي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي شارة قيادة منتخب مصر الأول أمام كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

 

وبعد غياب عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز وقائد المنتخب سيكون عمرو السولية هو قائد الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر بعدما خاض أول لقاء له دولي فى يوم 11 أغسطس 2010 عندما كان لاعب فى صفوف الإسماعيلي فى لقاء كان أمام الكونغو الديمقراطية.

 

بينما كل من أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح والذي شاركوا دوليًا لأول مرة عام 2011 هم بدلاء عمرو السولية فى حال عدم التواجد أساسيًا على الترتيب.

 

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

 

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

 

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

أخبار تهمك

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعتين

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

منذ ساعة

الكشف عن قائد منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ 40 دقيقة

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

10:59 م

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

11:33 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها