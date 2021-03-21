الكشف عن قائد منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

يرتدي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي شارة قيادة منتخب مصر الأول أمام كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

وبعد غياب عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز وقائد المنتخب سيكون عمرو السولية هو قائد الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر بعدما خاض أول لقاء له دولي فى يوم 11 أغسطس 2010 عندما كان لاعب فى صفوف الإسماعيلي فى لقاء كان أمام الكونغو الديمقراطية.

بينما كل من أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح والذي شاركوا دوليًا لأول مرة عام 2011 هم بدلاء عمرو السولية فى حال عدم التواجد أساسيًا على الترتيب.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.