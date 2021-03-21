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السودان يجري تحديثا لخريطة النفط لجذب استثمارات أجنبية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، اليوم، في بيان، أنها تجري تحديثاً الآن على 26 كتلة نفطية، 5 منها في المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للبحر الأحمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن البيان، أن الخريطة الجديدة، تأتي مع استعداد السودان لدخول «استثمار عالمي» في القطاع، «وبعد انتهاء أمد بعض اتفاقيات الكتل النفطية، وأيلولتها بالكامل للدولة».

وقال المهندس محمد عبد الغني عوض رئيس قسم الترويج بالإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي، إنه تم «طرح جميع المربعات (الكتل) للاستثمار الخالية منها والمنتجة، بعد أن تم تحديثها لجذب كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز، ذات القدرات المالية والفنية العالية، للاستفادة من الفرص المتاحة، بعد أن تحلل السودان من القيود الدولية».

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