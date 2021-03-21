Advertisements

وفيات كورونا في المكسيك تبلغ 198036 حالة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأحد، تسجيلها 2133 إصابة و209 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2133، مقابل 5729 في بيانات السبت، لتصل إلى مستوى 2195772 حالة.

 

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 209 وفيات ناجمة عن المرض، مقارنة مع 608 في إحصائية السبت، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 198036 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

 

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في المكسيك تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

 

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

 

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

 

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا المكسيك

أخبار تهمك

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعة

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المكسيك تسجل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا و639 وفاة

تسجيل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

6797 إصابة و712 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

تسجيل 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها