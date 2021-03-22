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أستاذ أمراض الصدر يقدم نصائح للتعامل مع الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قدم محمود البثانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، نصائح لكيفية التعامل مع الموجة الثالثة لكورونا وخاصة وأن مصر على أعتابها.

وقال "البثانوني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن وزارة الصحة والدولة المصرية والشعب المصري كانوا على درجة كبيرة من الوعي بداية من الموجة والثانية.

وأضاف أن الفيروس مؤخرًا أصبح يصيب العائلات وبطريقة أشرس، مؤكدًا على ضرورة الرجوع بكل قوة للإجراءات الاحترازية وتوعية بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة لاحتواء هذه الموجة وتنتهي على خير.

وكان قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تخطت الموجة الأولى بتوفيق من الله، ومرت بخير، وكذلك الموجة الثانية، منوها بأننا على أعتاب الموجة الثالثة، متمنيا أن تمر هى الأخرى على خير.

وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، مخاطبا المصريين، "أنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في الخارج، إحنا شغالين في اللقاحات، ولكن لابد من الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن الأزمة طالت، ولكن ليس هناك خيار آخر، حيث أنه وباء عالمي، مضيفا: "مصر أقل الدول اللي ربنا لطف بيها.. ونتمنى من الله يلطف بينا"، مطالبا المصريين بالاستمرار في الحذر خاصة مع اقتراب شهر رمضان، و"الناس بتكون عايزة العزومات".

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