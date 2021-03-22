مايا مرسي: المرأة تعيش العصر الذهبي تحت قيادة الرئيس السيسي (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية داعمة للمرأة مشيرة إلى أن السيدة المصرية وصلت إلى النيابة العامة والقضاء بعد 72 سنة.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن احتفالية اليوم والتي شرفها الرئيس بالحضور شهدت وجود 200 سيدة عضوة برلمان وهو رقم غير مسبوق.



وتابعت أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس السيسي الذي وجه بالعديد من التحركات في ملفات عديدة مؤكدا أنها المستفيد الأكبر من مشروعات الإسكان.



وأوضحت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لن يكون الحل السحري للأزمات ولكن لابد من تعديل السلوكيات والعلاقات فالقوانين لن تحل سوء الأخلاق ولابد من التفكير في الأولاد ومستقبلهم بعد الطلاق.



وأشارت إلى أن القانون سيكون متوازنا وسيرضي كافة الأطراف، مشيرة إلى أنه من اهم القوانين في تاريخ مصر لأنه يمس 100 مليون.

