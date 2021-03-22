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والدة الشهيد النقيب ماجد عبدالرازق: ميغلاش على مصر.. وهياخد بأيدنا للجنة

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعربت حمدية أبو العينين، والدة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق، عن سعادتها بتكريمها باحتفالية الأم المثالية 2021.

وقالت "حمدية" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مصر ميغلاش عليها حاجة وهو شهيد في الجنة وهياخد بايدنا إليها إن شاء الله".

وأضافت "زمايل ماجد في الشرطة أو خارج نطاق العمل اتصلوا وعيدوا عليا، كل الناس حاسة بالشهيد وبالمجهود والتضحية اللي عملها".

وتابعت "التليفون مبطلتش بقاله يومين، وكل زملاء الراحل يتصلون بي للتهنئة بعيد الأم والأقارب والمعارف قدموا لي الهدايا، وابنته ليلى قدمت لي هدية بمناسبة عيد الأم".

واستطردت "بنته ليلى عندها سنتين دلوقتي، واستشهد وهي عندها 10 أيام وكان مجهز العقيقة والسبوع لها ولكن إيد الغدر امتدت إليه".

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