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عمرو أديب: توجيه السيسي بشأن تحديد سن الزواج سيحسب له

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد سن الزواج بقانون مستقل هو إنجاز سيحسب للرئيس، معلقا: "هذا التوجيه بيقفل باب تخلف كبير، وبيفتح باب تقدم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المواقع العالمية اهتمت بتوجيه الرئيس السيسي بشأن تحديد سن الزواج، مضيفا أن الرئيس كان حازما وحاسما في حديثه "مفيش أطفال هتتجوز"، حيث أن الرئيس ينقل الفتاة المصرية نقلة كبيرة..

وأضاف، "في ناس عمرها 30 سنة ومتعرفش تشيل مسئولية زواج.. الموضوع مش بيولوجي، وليس له علاقة بجسم وتفاصيل".

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