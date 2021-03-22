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أبرزها "الصكوك السيادية" و "التأمين الموحد".. ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها من قِبل مجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه علي المجلس.

فمن المُقرر، أن تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم، خلال اجتماعها، اليوم، خطة عمل لجنة الإعلام خلال الفترة المُقبلة.

بينما تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، في اجتماعها، قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التأمين المُوحد ومشروع الماليه العامة المُوحد.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان، برئاسة النائب محمد زكي جزر، مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.

فيما تناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي تعديلات مشروع ذوي الاعاقة

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