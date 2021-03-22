عاجل.. وكيل لاعبي الأهلي والزمالك يكشف عن مشاركة اللاعيبن في برنامج رامز جلال الجديد

أكد حازم الحديدي، وكيل اللاعب محمد الشناوي وكهرباء وزيزو، تسجيل عدد من نجوم النادي الأهلي وبيراميدز ونادي الزمالك في أحد برامج المقالب في رمضان المقبل.



وجاءت تصريحات الحديدي من خلال مداخلة عبر برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي "سيف زاهر" والمذاع على قناة "أون سبورت" حيث قال أن نجوم النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز شاركو في برنامج مقالب مستمر لعشر سنوات وهو برنامج رامز جلال الذي دام لعدد كبير من السنوات وينتظره الجمهور من العام للعام.



وشارك رامز جلال في رمضان الماضي من خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي حقق نجاحا كبيرا