Advertisements

نابولي يفوز على روما بثنائية في الدوري الإيطالي

الأحد 21/مارس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
Advertisements
تمكن فريق نابولي من الفوز على نظيره روما اليوم الأحد بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

على الاستاد الأولمبي في روما ، سجل البلجيكي درايس ميرتنز هدفين في الدقيقتين 27 و34 ليمنح نابولي فوزا ثمينا ومستحقا على روما.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يحقق فيها نابولي الفوز على روما ذهابا وإيابا في موسم واحد بالدوري الإيطالي حيث كانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب نابولي انتهت بفوز الفريق صاحب الأرض 4 / صفر.

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام روما الذي مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

ولجأ نابولي للضغط المبكر على مضيفه حيث حاصره في نصف ملعبه خلال الدقائق الأولى من المباراة وإن حاول روما التقدم بالدفاع خارج منطقة الجزاء لإبعاد الخطورة عن مرماه.

وبعد مرور الربع ساعة الأول من المباراة ، تخلى روما عن الانكماش الدفاعي وبدأ البحث عن فرصة للهجوم وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة 17 وأنهاها البوسني إدين دجيكو بتسديدة ضعيفة من حدود منطقة الجزاء لم يجد الحارس صعوبة في التعامل معها.

ورغم المحاولات التي أظهرها فريق العاصمة ، ظل نابولي هو الأفضل بسبب تفوق خط وسط الفريق على نظيره في روما وإن ظلت المباراة بلا أي فرص خطيرة حتى الدقيقة 25 .

وكسر نابولي حاجز الصمت في الدقيقة 27 بتسجيل هدف التقدم من خلال ضربة حرة أمام منطقة الجزاء سددها البلجيكي درايس ميرتنز على يسار الحارس وبعيدا عن متناوله لتعانق الكرة الشباك.

وضاعف الهدف من ثقة نابولي الذي واصل ضغطه على روما في الدقائق التالية ، ولم يتأخر الفريق في ترجمة تفوقه لهدف ثان حيث باغت ميرتنز أصحاب الأرض بالهدف الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 34 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى هيأها ماتيو بوليتانو بضربة رأس إلى زميله ميرتنز المندفع أمام المرمى ليقابلها بضربة رأس أيضا وحاول الحارس إبعادها لكن دون جدوى حيث اخترقت الكرة المرمى.

وأثار الهدف الثاني حفيظة روما ليبدأ الفريق في الضغط على منافسه ولكن حارس نابولي تصدى لتسديدة خطيرة أطلقها برايان كريستانتي في الدقيقة 37 ليحافظ على تقدم فريقه بهدفين نظيفين حتى نهاية الشوط الأول.

واستأنف روما محاولاته الهجومية في الشوط الثاني لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى حيث كانت هجمات الفريق بلا فاعلية بسبب التسرع وعدمالتركيز أحيانا وصلابة دفاع نابولي أحيانا أخرى.

ورغم تحسن أداء روما كثيرا في الشوط الثاني عما كان عليه في الشوط الأول ، ظل الفريق عاجزا عن إنهاء هجماته بالشكل المناسب لتضيع عليه أكثر من فرصة لتعديل النتيجة حتى انتهى اللقاء بالفوز الثمين لنابولي.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

منذ ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قائد منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ 38 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

10:59 م

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

11:33 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها