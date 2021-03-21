مدير متحف قصر المنيل يكرم الأمهات المثاليات بالسياحة والآثار (صور)

كرم متحف قصر المنيل عدد من الأمهات العاملات في وزارة السياحة والآثار، وذلك على هامش احتفالات المتحف بيوم الأم اليوم الأحد 21 مارس.



وقام الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف بتكريم، ليلي فرماوي وأمال صديقي والدكتورة إيمان الحنفي وأم محمد العاملة في المتحف، وأخريات وذلك احتفالًا بتلك المناسبة التي تحل علينا كل عام.



وجاء التكريم على هامش المعرض الذي افتتحه الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف المنيل والدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية معرض عنوان "هُن" اليوم الأحد،والذي ينظمه المتحف بالتعاون مع الجمعية، والذي عرض لـ 100 عمل فني لفنانات سيدات.



وتنوعت الأعمال الفنية ما بين لوحات مرسومة علي خامات مختلفة وأشغال فنية ونحت وتشكيل الزجاج،كما كان التصوير الفوتوغرافي حاضرا،حيث شاركت بعض الفنانات بصور فوتوغرافية عن قوة وصبر وعزيمة المرأة المصرية



وأوضح مدير عام المتحف، أن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية ليعرض أكثر من ١٠٠ عمل فني عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط، مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع حتى ٢٧ مارس الحالي.