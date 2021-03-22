الرئيس السيسي يوجه باستجابة فورية لحالة السيدة ناهد سائقة التروسيكل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستجابة السريعة، لمطلب السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.



وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت بشوف السيدة ناهد أبلغها تحياتي واحترامي وألمي الشديد أن يكون فيه خمس بنات وهي بتجري عليهم وإحنا بنتفرج وإحنا تحت أمرك والمطلبين هينفذوا".



وأضاف "بناتها الخمسة محتاجين رعاية وهيكونوا خمس أسر وهنعمل كل اللي انتي عايزاه لأنك انتي تستحقي كل خير وكل ست بتعمل كده تاج على رؤسنا وبتشرفنا".



وتابع "بحترم السيدة المصرية لأنها بتنزل من الساعة 4 الصبح وبتشيل، هي كده مبقتش ست وبقت بـ100 راجل".

