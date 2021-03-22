خالد النبوي فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

يحرص الفنان خالد النبوي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر خالد النبوي صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق على الصورة قائلا " مسائكم فل ".



يذكر أن خالد النبوي يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" مع غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.