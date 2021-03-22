متحدث الإسكان يحذر من شراء وحدات سكنية من شركات وهمية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

قال المهندس عمر خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المركز الإعلامي للوزارة يرصد بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماع قيام بعض الشركات الوهمية بوضع صور للمشروعات المنتهية لوزارة الإسكان، للترويج لمشروعات وهمية.



وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن بعض الشركات تضع صور لبعض الموظفين في الحكومة، مما يؤدي إلى اعتقاد من المواطن بانه يقوم بشراء الوحدات السكنية من الحكومة.



وأشار إلى أن المركز اتخذ اجراءات قانونية بالفعل ضد هذه الإعلان، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في الشركات العقارية التي يتم التعامل معها، مضيفًا أن المواطن عليه أن يقوم بمعاينة أي وحدة سكنية يقوم بشرائها، بدلًا من شراء الوحدة على ورق.

