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الرئيس السيسي للمسئولين: خلوا بالكم من عرضكم.. والسيدة عرض

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى جميع المسئولين بمتابعة جميع الحالات على غرار السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.

وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لكل مسئول في المحافظة من فضلكم خلوا بالكم من عرضكم والسيدة عرض وإحنا مسئولين عنها في هذه الظروف".

وأضاف "اللي بطوله مبستناش ومبتأخرش عنها، ولكل مسئول يإما يعمل ييقول وأنا أعمل، وإحنا مش دولة غنية ولكن على الأقل تكون قلوبنا وإرادتنا أن نقدم حاجة لمثل هذه النماذج".

كما وجه التحية إلى الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم مقدمي البرنامج على تقديم هذه الأمثلة الرائعة للمرأة المصرية، مستطردًا " بتجيبوا امثلة رائعة للناس علشان تبينه قد ايه الأم عاملة ازاي".

واستكمل حديثه "والله انا بتمنى اعمل كل حاجة حلوة للناس اللي ظروفها صعبة زي مثال الست ناهد، وياريت تفضل هذه الأمثلة موجودة عالطول".

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