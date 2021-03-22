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عمرو أديب يوجه مناشدة لـ السيسي: "الغارمات يا ريس"

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغيير قانون الغارمات، قائلا: "الغارمات يا ريس عايزين نغير القانون".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك أشخاص يورطون أنفسهم في شراء منتجات فوق طاقتهم، حيث هناك سيدات يدخلن السجن بسبب 300 جنيه، مضيفا: "الدولة بتصرف عليهم في السجن أكتر من الديون اللي عليهم".

وأضاف أن مجلس النواب يجب أن يعيد النظر في القانون مرة أخرى، متابعا: "شوفوا ضمانة تانية غير السجن"، مطالبا الرئيس السيسي بوضع حل لهذه المشكلة.

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