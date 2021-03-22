سائقة التروسيكل باكية بعد استجابة الرئيس السيسي السريعة: "اتولدت من جديد"

أعربت ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، عن سعادتها بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبها على الهواء.



وقال "ناهد" باكية في حوارها عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا أتولت من جديد النهاردة، وبناتي اتولدوا، والحمد لله".



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة سريعة، لمطلب السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.



وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت بشوف السيدة ناهد ابلغها تحياتي واحترامي وألمي الشديد أن يكون فيه خمس بنات وهي بتجري عليهم واحنا بنتفرج وإحنا تحت أمرك والمطلبين هينفذوا".



وأضاف "بناتها الخمسة محتاجين رعاية وهيكونوا خمس أسر وهنعمل كل اللي انتي عايزاه لانك انتي تستحقي كل خير وكل ست بتعمل كده تاج على رؤسنا وبتشرفنا".



وتابع "بحترم السيدة المصرية لأنها بتنزل من الساعة 4 الصبح وبتشيل، هي كده مبقتش ست وبقت بـ100 راجل".

