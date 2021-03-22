نشرة حوادث "الفجر": أسبوع دموي و3 ضحايا بمحافظة الجيزة

"عشق انتهى بجثتين..وشاب دافع عن أمه فقتل".. أسبوع دموي و3 ضحايا بمحافظة الجيزة



الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على بائعة متجولة بالغردقة



انتحار شاب شنقًا داخل منزله بالصف.. والتحريات: "مريض نفسيا"



الداخلية تكشف ملابسات احتجاز شخص داخل غرفة بباب حديدي في الشرقية



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسبوع الماضي، العديد من جرائم القتل، كانت تتراوح ما بين قتل الزوجات بسبب العشق، وحرق شاب لمنزل عائلته من أجل الميراث.كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات انتحار طالب جامعي، عن طريق شنق نفسه، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدي منذ فترة زمنية طويلة.