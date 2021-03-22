Advertisements

نشرة حوادث "الفجر": أسبوع دموي و3 ضحايا بمحافظة الجيزة

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"عشق انتهى بجثتين..وشاب دافع عن أمه فقتل".. أسبوع دموي و3 ضحايا بمحافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسبوع الماضي، العديد من جرائم القتل، كانت تتراوح ما بين  قتل الزوجات بسبب العشق، وحرق شاب لمنزل عائلته من أجل الميراث.

الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على بائعة متجولة بالغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

انتحار شاب شنقًا داخل منزله بالصف.. والتحريات: "مريض نفسيا"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات انتحار طالب جامعي، عن طريق شنق نفسه، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات احتجاز شخص داخل غرفة بباب حديدي في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدي منذ فترة زمنية طويلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة حوادث الفجر بوابة الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 7 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن قائد منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ 43 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

10:59 م

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

11:33 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها