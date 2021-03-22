باريس سان جيرمان يسحق ليون ويرتقي لصدارة الدوري الفرنسي

تصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه ليون 4 / 2 في ختام مباريات المرحلة الـ30 من المسابقة كما عرقل نيم أولمبيك انطلاقة ليل الناجحة في المسابقة وتغلب عليه 2 / 1 في عقر داره.





وتخلص مونبلييه من دوامة التعادلات المتتالية وانتزع فوزا ثمينا 3 / 1 على بوردو بنفس المرحلة.





وانفرد لنس بالمركز الخامس في المسابقة بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه ستراسبورج اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز ستاد ريمس على مضيفه ديجون 1 / صفر وتعادل نانت مع لوريان 1 / 1 وستاد بريست مع آنجيه سلبيا.





واستغل سان جيرمان سقوط ليل أمام نيم أولمبيك في وقت سابق اليوم ، وانتزع الفريق صدارة جدول المسابقة التي يسعى للدفاع عن لقبها.





ورفع سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام ليل وبفارق ثلاث نقاط أمام ليون.





وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي ودانيلو بيريرا في الدقيقتين 15 و32 .





وفي الشوط الثاني ، أضاف آنخل دي ماريا ومبابي هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 47 و52 قبل أن يحرز إسلام سليماني وماكسويل كورني هدفي ليون في الدقيقتين 62 و81 .





وفجر نيم أولمبيك مفاجأة كبيرة وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه ليل ليكون الفوز خطوة مهمة في محاولات نيم أولمبيك للهروب من شبح الهبوط فيما تلقت طموحات ليل للفوز بلقب المسابقة لطمة قوية.





ورفع نيم أولمبيك ، الذي حقق الفوز الأول في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ، رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط خلف لوريان وبفارق نقطة واحدة أمام نانت الذي تراجع للمركز التاسع عشر قبل الأخير.





وحسم نيم أولمبيك المباراة لصالحه بهدفين سجلهما موسى كوني ورونو ريبار في الدقيقتين 12 و45 مقابل هدف سجله كيجل أنخيلو سيلفا في الدقيقة 20 .





وقلب مونبلييه تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 1 على بوردو ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية ، وتجمد رصيد بوردو عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر حيث مني اليوم بالهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.





وتقدم بوردو بهدف سجله هوانج أوي جو في الدقيقة 28 ، ورد موبلييه بثلاثة أهداف سجلها جونيور سامبيا وجايتان لابورد وستيفي مافيديدي في الدقائق 35 و58 و70 .





ورفع لنس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام مارسيليا ، وتجمد رصيد ستراسبورج عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.





وسجل ماسيديو هايدارا وسيكو فوفانا هدفي لنس في الدقيقتين السادسة و40 فيما سجل جان ريسنير بلجارد الهدف الوحيد لستراسبورج في الدقيقة 20 .