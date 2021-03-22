عضو مجلس الشيوخ: مصر حققت نمواً اقتصادياً جيداً رغم أزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه ينظر إلى الدول الغربية باحترام، فهذه الدولة لديها ايدلوجية ما تستخدم لخدمة مصالح معينة، ففي الماضي كانوا يتحدثون بأن الاشتراكية ستحقق العدالة على الأرض، وبأن الاستعمار سيحقق يعمل على ترقية البلاد المتخلفة.



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن البيروقراطية تعطل الكثير من المشاريع، إلا إذا تدخلت القيادة السياسية،ولذلك عندما جاءت شركة سيمنز للإعداد محطات توليد الكهرباء لم تجد البيروقراطية على الإطلاق.



ولفت إلى أن مصر تدفع ديونها في التوقيت المناسب، وتنمو بمعدل جيد رغم أزمة كورونا، وهذا المعدل أعلى من النمو السكاني، مضيفً أن تحويلات المصريين في الخارج منذ أزمة كورونا قدرت بـ29 مليار دولار، معقبًا: "اللي بيتبني النهاردة المصريين هما اللي بيعملوه بفلوسهم وجهدهم"

