بالصور.. إنقاذ رضيع بمستشفى بنها الجامعي ابتلع نصف حبة لب

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها ومستشفى بنها الجامعي، بإشراف الدكتور عمرو الدخاخني المديري التنفيذي للمستشفي، من إنقاذ حياة طفل من محافظة المنوفية كان يعاني من إنفجار بالرئة، وثقب بالرئة اليسرى، إثر ابتلاعه نصف حبة لب، واستقرارها في صدره، ما تسبب إنكماش كامل للفص الأيسر من الرئة.



وقال الدكتور محمد الجزار، إن الطفل المشار إليه عمره سنة وشهرين، وجرى تحويل الحالة من طبيب زميل له من محافظة المنوفية يعاني من هواء تحت الجلد حول الرقبة مع كحة عنيفة وشبه اختناق، وجميعها اعراض تؤكد وجود جسم غريب منحشر بالرئة.



أضاف بإجراء الأشعة التشخيصية اللازمة، تبين وجود انفجار وثقب بالرئة اليسرى مع استرواح هوائي شديد متجمع حول القلب وتحت جلد الرقبة، مشيرًا أن الأشعة أظهرت أيضًا وجود انكماش كامل للفص السفلي من الرئة اليسرى، مما يوحي بوجود جسم غريب منحشر بداخله.



أوضح الجزار، أنه على الفور جرى إدخال الطفل للعمليات لإجراء منظار استكشافي، وتبين وجود نصف حبة لب منحشرة في الفص السفلي للرئة اليسرى، أدت إلى إغلاقها تماما، ومنعت خروج البلغم والإفرازات من الفص، وهي التي أدت إلى الكحة الشديدة التي بدورها أدت لانفجار الرئة، مشيرًا أنه جرى استخراج اللبة، وشفط البلغم، وخرج الطفل وتوفيقه وهو بصحة جيدة الأن بالقسم لحين تمام الشفاء.