نابولي يهزم روما بثنائية في الدوري الإيطالي

حسم فريق نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على روما 2 / صفر في عقر داره اليوم الأحد في المرحلة الـ28 من المسابقة.





على الاستاد الأولمبي في روما ، سجل البلجيكي درايس ميرتنز هدفين في الدقيقتين 27 و34 ليمنح نابولي فوزا ثمينا ومستحقا على روما.





وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يحقق فيها نابولي الفوز على روما ذهابا وإيابا في موسم واحد بالدوري الإيطالي حيث كانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب نابولي انتهت بفوز الفريق صاحب الأرض 4 / صفر.





ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام روما الذي مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.





ولجأ نابولي للضغط المبكر على مضيفه حيث حاصره في نصف ملعبه خلال الدقائق الأولى من المباراة وإن حاول روما التقدم بالدفاع خارج منطقة الجزاء لإبعاد الخطورة عن مرماه.





وبعد مرور الربع ساعة الأول من المباراة ، تخلى روما عن الانكماش الدفاعي وبدأ البحث عن فرصة للهجوم وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة 17 وأنهاها البوسني إدين دجيكو بتسديدة ضعيفة من حدود منطقة الجزاء لم يجد الحارس صعوبة في التعامل معها.





ورغم المحاولات التي أظهرها فريق العاصمة ، ظل نابولي هو الأفضل بسبب تفوق خط وسط الفريق على نظيره في روما وإن ظلت المباراة بلا أي فرص خطيرة حتى الدقيقة 25 .





وكسر نابولي حاجز الصمت في الدقيقة 27 بتسجيل هدف التقدم من خلال ضربة حرة أمام منطقة الجزاء سددها البلجيكي درايس ميرتنز على يسار الحارس وبعيدا عن متناوله لتعانق الكرة الشباك.





وضاعف الهدف من ثقة نابولي الذي واصل ضغطه على روما في الدقائق التالية ، ولم يتأخر الفريق في ترجمة تفوقه لهدف ثان حيث باغت ميرتنز أصحاب الأرض بالهدف الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 34 .





وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى هيأها ماتيو بوليتانو بضربة رأس إلى زميله ميرتنز المندفع أمام المرمى ليقابلها بضربة رأس أيضا وحاول الحارس إبعادها لكن دون جدوى حيث اخترقت الكرة المرمى.





وأثار الهدف الثاني حفيظة روما ليبدأ الفريق في الضغط على منافسه ولكن حارس نابولي تصدى لتسديدة خطيرة أطلقها برايان كريستانتي في الدقيقة 37 ليحافظ على تقدم فريقه بهدفين نظيفين حتى نهاية الشوط الأول.





واستأنف روما محاولاته الهجومية في الشوط الثاني لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى حيث كانت هجمات الفريق بلا فاعلية بسبب التسرع وعدمالتركيز أحيانا وصلابة دفاع نابولي أحيانا أخرى.



