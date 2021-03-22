شارون ستون تتلقى لقاح فيروس كورونا

أعلنت نجمة هوليود شارون ستون خلال حسابها على موقع "إنستجرام" عن تلقيها لقاح كورونا.





وعلقت على الصورة قائلm: "حصلت على تطعيمى الأول من فيروس كورونا".





وناشدت شارون ستون، من جانبها متابعيها على ضرورة أخذ اللقاح من أجل الوقاية من الفيروس.





يذكر أن نجمة هوليوود الشهيرة احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها خلال الشهر الجارى، وتحديدا فى يوم 10 مارس، وتعتبر من أبرز نجمات هوليود.