عمرو خليل بعد استجابة السيسي للسيدة ناهد: "ربنا يسعد قلبك زي ما بتجبر بخاطر الناس"

علق الإعلامي عمرو خليل على الاستجابة السريعة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة ناهد سائقة التروسيكل، قائلًا "ربنا يسعد قلبك زي ما بتجبر بخاطر الناس".



من جانبها قالت الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كانت مداخلة مفاجأة بدون أي ترتيب استجابة لمطالبها، وكان فيه رد سريع وكانت أجمل مفاجأة".



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة سريعة، لمطلب السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.



وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت بشوف السيدة ناهد ابلغها تحياتي واحترامي وألمي الشديد أن يكون فيه خمس بنات وهي بتجري عليهم واحنا بنتفرج وإحنا تحت أمرك والمطلبين هينفذوا".



وأضاف "بناتها الخمسة محتاجين رعاية وهيكونوا خمس أسر وهنعمل كل اللي انتي عايزاه لانك انتي تستحقي كل خير وكل ست بتعمل كده تاج على رؤسنا وبتشرفنا".



وتابع "بحترم السيدة المصرية لأنها بتنزل من الساعة 4 الصبح وبتشيل، هي كده مبقتش ست وبقت بـ100 راجل".