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بلياقة بدنية عالية.. محمد إمام يفاجئ جمهوره في "النمر"

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر المنتج تامر مرسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " برومو مسلسل " النمر " المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقد ظهر محمد إمام فى البرومو بلياقة بدنية عالية، وحاز البرومو على إعجاب الكثير من الجمهور.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

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مسلسل محمد امام النمر

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