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توتنهام يتخطي عقبة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تمكن توتنهام من استعادة  اتزانه في الموسم الحالي بعد هزيمتين متتاليتين أفسدتا مسيرة الفريق هذا الموسم بعد الفوز بثنائية نظيفة على أستون فيلا في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب فيلا بارك ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي .

وكان توتنهام خسر 1 / 2 يوم الأحد الماضي لتتراجع فرص الفريق في إنهاء الموسم بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعدها بأربعة أيام ، خسر توتنهام صفر / 3 أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي ليودع البطولة علما بأنه فاز 2 / صفر على ملعبه ذهابا.

وجاءت ردة فعل الفريق اليوم لتخفف من الضغوط الواقعة على مديره الفني البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف هاري كين هدفا ثانيا للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 68 .

ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة وتقدم للمركز السادس بفارق نقطتين أمام ليفربول وإيفرتون ، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في البطولة.

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